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Spor

Avrupa Ralli şampiyonları ödüllerini aldı

Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı: ''Çok mutluyuz, bu başarının seneye de devam etmesini istiyoruz'' MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)  Avrupa şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye, ödülüne kavuştu

10 Ekim 2017 15:11

Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı: \'\'Çok mutluyuz, bu başarının seneye de devam etmesini istiyoruz\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) 

Avrupa şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye, ödülüne kavuştu.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından 4\'ü toprak 4\'ü asfalt olmak üzere değişik yerlerde yapılan Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, organizasyonda 153 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu. Letonya\'da 6-8 Ekim tarihlerinde organize edilen son ayakta olumsuz koşullarına rağmen liderliğini koruyan Türk ekibi, dün gece düzenlenen törenle kupasını aldı. 
Düzenlenen törende şampiyonluk kupasını alan ve açıklamalarda bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, 3 yıllık çalışmanın ardından elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Daha önce de şampiyonluklar yaşadıklarını ifade eden Bostancı, elde ettikleri bu başarının seneye de devam etmesini isteyerek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Öte yandan şampiyon ralli ekibi bugün akşam saatlerinde yurda dönüş yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kupanın verilmesi
-Serdar Bostancı\'nın açıklamaları
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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