Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye kınama: 'OHAL, ulusal güvenliğin çok ötesine geçti'

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlâline ilişkin gelişmeleri kınayan karar metnini kabul etti.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin inisiyatifiyle hazırlanan karar metninde, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması ile yargı alanındaki keyfi kararlar gibi yapısal sorunlara dikkat çekildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi bir kez daha kınandı. Ancak 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü konusunda derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Perşembe günü yapılan oturumda kabul edilen kararı değerlendiren AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Rakamlar şok edici. 100 binden fazla kişi işten çıkarıldı. 50 binden fazla kişi hapse atıldı" dedi.

Bu rakamların tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu belirten Piri, bu kişilerin ailesi ve yakınlarının umutla durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Kati Piri'ye göre, Türkiye'de şu anda eşi görülmemiş bir şekilde demokratik muhalefetin sesi kesilmeye çalışılıyor. Hollandalı Parlamenter, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette Türk makamlarının, 15 Temmuz 2016 tarihindeki korkutucu darbe girişiminden sorumlu olanları adalete teslim etme hakkı var. Ancak OHAL uygulaması şu anda karşı sesleri susturmak için kullanılıyor. Bu, ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti"

AP Türkiye Raportörü Piri, Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, "daha net ve yüksek sesle" dile getirmeye çağırdı.

Piri, "Bunu sadece AB bu değerlere dayandığı için değil, Türkiye'nin aday ülke olarak bu yükümlülüklere uyması gerektiği için de yapmalı" dedi.

Kati Piri, "Bu zor dönemde insan haklarına sahip çıkamazsak hem saygınlığımızı hem de Türk toplumunun büyük bir kısmının güvenini kaybedebiliriz" diye konuştu.