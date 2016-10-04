Avrupa Parlamentosu‘ndan Paris İklim Anlaşması’na onay

Avrupa Parlamentosu’nun 610 milletvekili bundan iki yıl önce Paris’te üzerinde görüş birliği sağlanan İklim Anlaşması’na ‚evet‘ oyu verirken, 38‘i karşı oy verdi, 31 vekil ise çekimser kaldı. Paris İklim Anlaşması küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5, en fazla 2 derece ile sınırlandırılmasını öngörüyor.

Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile birlikte İklim Anlaşması pratikte yürürlüğe girmiş oluyor. Anlaşmanın geçerli olması için dünya çapında yüzde 55 oranında sera etkisi yapan zararlı gaz emisyonlarının ortaya çıkmasından sorumlu olan en az 55 ülke tarafından onaylanması gerekiyor.

AB’nin onay belgesinin cuma günü Birleşmiş Milletler'e teslim edilmesi bekleniyor. 55 ülke sayısına ulaşılmış, AB’nin de onay vermesiyle birlikte zararlı gaz emisyon oranlarında öne konulan hedef sınırı aşılmış oldu. Daha önce zararlı gaz emisyonlarının ortaya çıkmasına en fazla sebep olan Çin, ABD ve Hindistan anlaşmayı onaylamıştı. AB dünya çapındaki zararlı karbondioksit (CO2) emisyonlarının yüzde 12’sinden sorumlu.

Ban: "Avrupa’nın iklimin korunmasında lider rolü var"

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, oylamadan ertesinde yaptığı açıklamada, Avrupa’nın iklimin korunmasında lider rolü bulunduğuna işaret etti ve “Bu tarihî anda buradan bulunmaktan son derece onur duyuyorum. Dünyanın çeşitli yörelerinde anlaşmanın bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi için olağanüstü girişimlere tanık olduk” diye konuştu.

Avrupa Birliği Enerji ve İklim Sorumlusu Miguel Arias Canete, “Şimdi ortak görevimiz taahhütlerimizi hayata geçirmektir” dedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasına da göndermede bulunarak, “Bugün bir kez daha lider olduğumuzu gösterdik ve AB olarak birlikte neler yapabileceğimizi kanıtladık” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta AB’ne bağlı 28 ülkenin çevre bakanları İklim Anlaşması lehinde görüş bildirmiş ve böylece üye ülke parlamentolarının anlaşmayı onaylamasını tavsiye etmişti. Ülkedeki fosil enerji kaynağı kömüre özellikle önem veren Polonya, on dönemlere kadar anlaşmaya ilişkin çekincelerini dile getirmişti.

AB zararlı karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990’daki seviyenin yüzde 40'ı oranında düşürmeyi taahhüt etmiş, bunun Paris'teki İklim Anlaşması'nda yer almasını sağlamıştı.

Çok sayıda Avrupalı politikacı Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamadan sonra asıl çalışmaların şimdi başladığına dikkat çektiler. Avrupa Yeşiller Partisi Başkanı Reinhard Bütikofer, AB'nin şimdi enerji, toplu taşımacılık ve finans alanlarındaki dönüşümleri pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/Reuters/kna/ÇA/BÖ