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Dünya

Avrupa Parlamentosu’nda Çipras’a ağır eleştiri: Yalancı peygamber

Guy Verhofsadt: Yunanlar büyük çaba harcadı ama çaba sarf etmeyenler Yunan siyasilerdi

09 Temmuz 2015 18:17

Yunanistan'ın referandumda Troyka’nın kurtarma paketine “hayır” demesiyle müzakere masasında eli güçlenen Başbakan Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu`nda devam eden tartışmalarda zor anlar yaşadı. AP Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt, Çipras`a "Yalancı bir peygamber değil, gerçek bir lider olduğunu göster" dedi.

Guy Verhofstadt Yunanistan'la bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ancak Yunanistan'dan henüz somut tekliflerin gelmediğini kaydetti.

Guy Verhofstadt, Çipras'a dönüp, "Daha önce 'Yunanlar büyük çabalar sarf etti' dediniz. Evet doğru, ama burada çaba sarf etmeyen Yunan siyasileriydi. Bugün önemli olan sorun bu. Gerçek olan şu ki siz sistemi kullanıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Bu sözlerin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Verhofstadt, "Şu anda çok kızgınım. Sürekli temerrütten bahsediyorsunuz ama biz şu ana kadar Yunanistan'dan temerrüde düşünelim yönünde bir teklif almadık" diye devam etti.

Guy Verhofstadt Belçika'da VLD partisinin genel başkanı. Verhofstadt 12 Temmuz 1999'dan beri Belçika'da başbakanlık görevini yürütüyordu. 10 Haziran 2007'de genel seçimlerde yenilgiye uğradı ve ertesi gün istifasını sundu.


 

Pankartlarla destek ve ret



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da konuşma yaptığı oturumda, Yunanistan'daki referandumdan çıkan sonuca destek veren parlamenterler Yunanca "Oxi" "Hayır" yazılı pankartlar ve Yunanistan bayrağı, destek vermeyenler ise "Nai" "Evet" yazılı pankartlar gösterdi.

Yunanistan'da pazar günü yapılan referandumda, kreditörlerin sunduğu kurtarma paketi yüzde 38,7'ye karşı yüzde 61,3 oyla reddedilmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yayımladığı raporda, Yunanistan'ın gelecek 3 yılda 50 milyar Euro'luk finansmana ihtiyacı olacağını ve borçlarının bir kısmının silinmesinin gerekebileceğini açıklamıştı.

Euro Bölgesi liderleri, Yunanistan'a somut bir teklif getirmesi için perşembe gününe kadar süre vererek, ülkenin durumunu çözmek için 12 Temmuz Pazar günü son kez toplanma kararı almıştı.

 

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