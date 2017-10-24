Avrupa Parlamentosu'nda cinsel taciz skandalı!

Avrupa Parlamentosu (AP), bir dizi vekile yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını değerlendirmek üzere yarın sabah acil oturum düzenleyecek. Karar, Sunday Times gazetesinin yayımladığı iddiaların ardından geldi. Parlamentonun dün öğleden sonraki rutin oturumunda iddiaların gündeme gelmesi sonrası, taciz suçlamalarına özel olarak acil oturum düzenleme kararı verildi.

Vekillere yönelik iddialar, Hollywood’un en ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein’ın oyunculara yönelik tacizlerinin ortaya çıkması sonrası dünya çağındaki taciz mağdurlarının ‘#MeToo (Ben de)’ etiketiyle yaptığı paylaşımlar vesilesiyle ortaya çıktı.

Sunday Times’ın Avrupa Parlamentosu vekillerine yönelik suçlamaları şöyle:

AP’nin kadın çalışanlarının ifadelerine dayandırılan haberde, AP üyesi bir dizi erkek vekile yönelik ağır cinsel taciz suçlamaları yer alıyor.

Sözlü, yazılı ve elle taciz vakalarının yaşandığı, bir AP üyesinin genç bir kadın asistanın önünde mastürbasyon yaptığı iddia ediliyor.

Habere göre, suçlanan vekiller arasında en az iki Alman AP üyesi de bulunuyor. Gazetede ismi yer alan tek vekil ise 71 yaşındaki Yeşiller partili bir Fransız politikacı. Diğer tacizci vekillerin isimlerinin, mağdurların isteği üzerine yayımlanmadığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan taciz mağduru parlamento çalışanları, kariyerlerini tehlikeye atmaktan ve konunun yargıya taşınmasından korktukları için sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlatıyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, konunun kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı açıklamada suçlamaların şoke edici olduğunu belirterek, Meclis Başkanlığının acilen konuyu ele alacağını kaydetmişti.

Tajani, parlamentoda geçen yıl bu tür şikayetlerin iletilebileceği ve mağdurlara danışmanlık hizmeti veren bir birim oluşturulduğunu da hatırlatmıştı.