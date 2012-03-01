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Avrupa Parlamentosu'na göre Dink davası Türkiye için bir test!

AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye rapor taslağı ve 461 değişiklik önergesi, dışişleri komisyonunda oylandı.

01 Mart 2012 17:54

 

T24 - Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, parlamentonun dışişleri komisyonunda kabul edildi. Raporda Hrant Dink davasında çıkan son mahkeme kararının endişe verici olduğu belirtilerek, "Dink davası Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı için test" denildi.
 
Oylamada kabul edilen değişiklik önergelerinde ise, sivil anayasa çalışmalarına güçlü destek verildiği belirtildi.
 
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye rapor taslağı 7'ye karşı 54 oyla kabul edilirken kabul edilen değişiklik önergeleriyle sivil anayasa çağrısı güçlendirildi.
 
 
Hrant Dink davasında çıkan son mahkeme kararından endişe duyulduğu kaydedilen rapor taslağında, AİHM'in 2010 yılında verdiği ilgili kararı da göz önünde tutularak cinayetin bütün detaylarıyla soruşturulması ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması istendi.
 
Rapora eklenen değişiklik önergesiyle ''Hrant Dink davasıyla Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının test edildiği'' vurgulandı.
 
 

Sivil Anayasa çağrısı

 
Oylamada kabul edilen değişiklik önergelerinde ise sivil anayasa çalışmalarına güçlü destek verilerek, ''Yeni anayasanın Türkiye'deki her fert ve grubun haklarını tasdik etmesi, güçler ayrılığını güvence altına alması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına teminat getirmesi, ordu üzerinde tam sivil denetimi garanti altına alması ve Türk vatandaşlığı kavramında kapsayıcı olması'' önemle vurgulandı.
 
 
 

'Kılıçdaroğlu hakkında fezleke endişe verici'

 
 
AP Türkiye taslağına eklenen yeni bir paragrafta, iktidar ve muhalefet arasındaki kavgasız ve yapıcı ilişkinin etkili reform sürecinin ön şartı olduğu vurgulanarak, bu kapsamda bazı TBMM üyelerini de etkileyen yargılamalar ve uzun tutukluluk sürelerinden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeden endişe duyulduğu ifade edildi.
 

Vize serbesti tanınmayan tek aday ülke

 
Rapor taslağında, AB'nin vize serbestisi tanımadığı tek aday ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekilerek, geri kabul anlaşmasının imzalanması halinde üye ülkelere vizelerin kalkması müzakerelerini yürütmesi için AB Komisyonu'na yetki vermeleri çağrısı yapıldı.
 
Belgede Türkiye'nin bölgesel oyuncu olarak Ortadoğu, Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Afganistan ve Pakistan, Orta Asya ve Afrika Boynuzu'nda önemli rol oynadığı ve Arap Baharı'nda ilham kaynağı olduğu ifade edildi.
 
 

Aşırı sağın başarısız girişimi

 
Bazı aşırı sağ ve sol milletvekillerinin rapor taslağında yer almamasına rağmen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını ve benzer maddeleri kabul ettirme girişimi sonuçsuz kaldı.
 
 

Nisan'da AP'de oylanacak

 
AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde yeni bir ivmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye raporu önümüzdeki nisan ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanacak.
 
 

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