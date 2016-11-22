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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi tartışıyor

Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye ile ilişkilerin geleceğini tartışacak. Avrupalı parlamenterler, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istiyor.

22 Kasım 2016 13:47

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz başkanlığında düzenlenecek oturumda Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği ele alınacak. Avrupa Parlamentosu'nda çok sayıda vekil Türkiye - AB müzakerelerinin durdurulmasını talep ediyor. Oturuma AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de katılacak.

Parlamentodaki siyasi gruplar, liberallerin girişimi ile hazırlanan ve perşembe günü oylamaya sunulacak bir karar tasarısı üzerinde uzlaşmıştı. Karar tasarısında Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar gerekçe gösterilerek Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik sürecinin durdurulması talep ediliyor. AP'de kabul edilmesi beklenen tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte Türkiye - AB ilişkileri açısından sembolik önem taşıyor.

AB'nin Türkiye raporu

AP'de Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması için başlatılan bu girişim, Türkiye'de son dönemde gerçekleşen tutuklama ve gözaltı dalgalarıyla AB Komisyonu'nun son Türkiye raporuna tepki olarak yorumlanıyor.

AB Komisyonu'nun son Türkiye raporunda sert ifadelerle düşünce özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve hukuk devleti konusundaki eksiklikler eleştirilmişti.

AP heyetinin ziyareti iptal

Türkiye ve AP arasında son haftalarda gerginlikler yaşanmıştı. AP Başkanı Martin Schulz'un Türkiye'deki gözaltı dalgasını eleştiren açıklamalarından rahatsız olan Ankara, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti de Türkiye raportörü Kati Piri'nin heyette olması nedeniyle iptal etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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