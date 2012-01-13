Avrupa Parlamentosu: Türkiye ve AB birbirine muhtaç

T24 - Hollanda İşçi Partili (PvdA) sosyal demokrat milletvekili Emine Bozkurt, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'nda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaçları olduğuna yapılan vurgu dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, "içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye ve AB'nin birbirleri için önemine dikkat çekmesinin son derece değerli" dedi.



Atakan Özdemir'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu hakkında AP Dış Ilişkiler Komitesi'nde düzenlenen ilk toplantıda Hollanda Işçi Partili (PvdA) sosyal demokrat milletvekili Emine Bozkurt, taslak rapor hakkındaki görüşlerini bildirdi.



Bozkurt ayrıca, Türkiye'nin terörle olan mücadelesine destek verdiğini ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini anladığını vurgulayarak, Terörle Mücadele Yasası'nın etkinliğini arttırmak için bu yasanın Türkiye'nin ve insanlarının güvenliğini tehlikeye sokan silahlı teröristler ile mücadeleye yoğunlaşması gerektiğinini altını çizerek, hükümetin basında otosansür iddiaları ile ilgili de girişimlerde bulunmasının Türkiye açısından önemli olacağına dikkat çekti.



Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri açısından müzakerelerin yargı ve temel haklar ile ilgili 23. faslının açılmasının Türkiye'deki reform sürecine yapacağı katkıyı açıklayan Emine Bozkurt, adalet alanında AB'nin Türkiye'den beklentilerini gerçeğe dönüştürmek için bu faslın açılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri nedeniyle hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenmiş olmasını da eleştiren Bozkurt, "Milletvekillerinin sarf ettikleri sözlerden dolayı tutuklanma korkusu içerisinde işlerini icra edecekleri bir ortamın oluştuğu yerde, ne basın özgürlüğü ne düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsedilebilir" dedi.

