Avrupa Parlamentosu: Türkiye ile müzakereler dondurulsun

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki geriye gidiş nedeniyle Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin askıya alınması görüşü ağırlık kazandı.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin, Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınması önerisi, siyasi gruplar tarafından da benimsendi.

AP'nin Strasbourg'daki toplantısında, Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ölüm cezasının geri getirilmesine ilişkin tartışmaları eleştirdi.

Mogherini, idama ilişkin düzenlemenin Türkiye'yi Avrupa'dan koparacağı uyarısında bulunup, "Eğer üyelik süreci sona ererse, iki tarafın da kendisini kaybet-kaybet senaryosu içinde bulabileceğini sanıyorum" diye konuştu.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı Parlamenter Piri de, darbe girşimi sonrası yaşananlar nedeniyle Ankara'nın tutumunu eleştirerek üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması önerisini yineledi.

Gruplar adına yapılan konuşmalarda da, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası uygulamaya konan Olağanüstü Hal -OHAL'in, hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldırdığına işaret edildi.

Hıristiyan Demokrat Grup adına konuşan Manfred Weber , Türkiye ile müzakerelerin dondurulması önerisine destek verdi.

Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Alman parlamenter, hukuk devleti sıralamasında Birmanya'nın arkasına düştüğünü söyledi.

Weber, Ankara'nın Shanghay Beşlisi'ne katılma planını da gerçekçi bulmadığını belirtti.

İtalyan parlamenter Gianni Pitella da Sosyal Demokrat Grup adına yaptığı konuşmada, OHAL ile birlikte başlayan gözaltıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Pitella, AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "Türkiye ile müzakerelerin doldurularak, Ankara'ya güçlü bir sinyal verilmesi" önerisini yineledi.

İtalyan parlamenter, Ankara'nın Türkiye'ye en fazla destek veren sosyal demokratlara başka bir seçenek bırakmadığını savundu.

Liberal Grup adına söz alan Belçikalı parlamenter Guy Verhofstadt, Türkiye hukuk devleti ilkelerine geri dönene kadar müzakerelerin dondurulması gerektiğini dile getirdi.

Belçikalı parlamentere göre Türkiye, Avrupa değerlerinden iyice uzaklaştı. Verhofstad, "Otokrat liderler" diye tanımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'i, "AB'yi şamar oğlanına çevirmekle" suçladı.

Liberal Demokrat Grup üyesi Hollandalı Parlamenter Marietje Schaake da, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının, Avrupa değerlerine sırt dönülmesine göz yumma anlamına gelmediğini vurguladı.

Schaake, Türkiye ile müzakerelerin dondurularak, güçlü bir mesaj verilmesi önerisini desteklediklerini söyledi.

Yeşiller Grubu üyesi Alman parlamenter Rebecca Harms da, Türkiye ile AB arasındaki köprülerin yıkıldığını savunarak, ilişkilerin eskisi gibi devam edemeyeceğine işaret etti.

AP'de Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını içeren sonuç bildirgesi, Perşembe günü oylanacak. AP'deki siyasi grupların Perşmbe gününe kadar nihai bildiriye son şeklini verecek. Salı günü yapılan oturumdan sonra sonuç bildirisinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AP'nin alacağı karar bağlayıcı değil. AB liderlerin yavsiye niteliği taşıyor. Ancak Aralık ayında toplanacak olan Avrupa Birliği liderlerinin, AP tarafından alınan bu karara duyarsız kalamayacağı belirtiliyor.