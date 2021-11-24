Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteği onayladı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasını onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı. Fon ile Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 "Evet", 87 "Hayır" ve 14 "Çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon avroluk ek kaynak sağlanacak.