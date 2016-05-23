Avrupa Parlamentosu: Türkiye Avrupa değerlerinden nefes kesen bir hızla uzaklaşıyor; AB üyeliği imkânsız!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye'de son dönemde yaşanan politik gelişmeleri sert bir şekilde eleştirdi. Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, Alman “Kölner Stadt- Anzeiger” gazetesine konuşan Martin Schulz, "Türkiye´nin Avrupa değerlerinden nefes kesen bir hızla uzaklaştığını" söyledi.

“Başbakan Angela Merkel ve AB yönetimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a politikalarının Avrupa değerleri ile bağdaşmadığını ve bunun AB üyelik sürecini sadece zora sokmadığını, imkânsız hale getirdiğini çok net bir şekilde ifade etmeliler” diyen Schulz, Türkiye´nin tek adam devleti olma yolunda olduğunu söyledi.

Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının verilmesi için Türk hükümetinin istenilen şartları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan Schulz, AB´nin Türkiye'de gücün tek elde toplanmasına sesiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Geri kabul anlaşmasının iptalinin yanlış olacağını da ifade eden Martin Schulz, “Bunun bedelini sığınmacılar ödemek zorunda kalır. Bizim ihtiyacımız olan iyi bir anlaşma. Bu nedenle Türkiye ile çalışmaya devam etmek zorundayız, fakat daha fazla susmamalıyız” dedi.