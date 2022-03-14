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Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'ndan Bitcoin kararı

Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifi reddedildi

14 Mart 2022 23:15

Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin'i yasaklayacak teklifi reddetti.

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