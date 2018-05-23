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Avrupa Parlamentosu 24 Haziran seçimlerine gözlemci göndermeyecek

AP'nin, 24 Haziran seçimlerini denetlemeyeceği belirtildi

23 Mayıs 2018 17:07

Avrupa Parlamentosu (AP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gözlemci göndermeyeceği açıklandı.

AP'nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacağı da kaydedildi.

AP, bu yıl yapılan Rusya ve Azerbaycan seçimlerine de gözlemci göndermemişti.

 

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