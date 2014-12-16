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Dünya

Avrupa Parlamentosu, 14 Aralık operasyonunu acil gündem olarak görüşecek

'Son gelişmeler muhalif medyaya yönelik tehlikeli bir tutuma işaret ediyor'

16 Aralık 2014 13:28

Avrupa Parlamentosu (AP), Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunun ardından Türkiye’de medya özgürlüğü üzerine oturum düzenleme kararı aldı.

Yeşiller Grubu üyesi Alman parlamenter Rebecca Harms’ın dün teklif ettiği ‘Türkiye’de basın özgürlüğü oturumu’ dün yapılan oylamada kabul edildi. Türkiye’de medyaya baskı ve son polis operasyonları yarın Strasbourg’da AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de katılacağı AP genel kurul toplantılarında tartışılacak. Oturumda tüm siyasî gruplar Türkiye’de Zaman ve Samanyolu TV’ye yapılan baskınlar üzerine görüş bildirecek. Ocak 2015’te de konuyla ilgili karar tasarısı oylamaya sunulacak.   

AP Başkanı Martin Schulz da dün genel kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’nın gözaltına alındığı operasyonların şoke edici olduğunu söyledi. Schulz, “Türkiye’de basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne ilişkin sorunlar yeni değil. Gezi Parkı protestolarından sonra gazetecilere ve sosyal medyaya baskılara şahit olduk. Dün bir kez daha hükümete muhalif basına polis baskınlarına şahit olduk. Son gelişmeler muhalif medyaya yönelik tehlikeli bir tutuma işaret ediyor ve bu gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.” dedi. Avrupa Parlamentosu olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nden resmî açıklama talep ettiklerini de açıkladı.

 

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