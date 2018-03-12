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Avrupa ocak ayı yolcu trafiğine Türkiye damgası

  Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) AVRUPA'da 2018 yılı ocak ayı yolcu rakamlarına göre en çok büyüyen havalimanlarına, Türkiye havalimanları damgasını vurdu Avrupa’da 2018 yılı ocak ayı yolcu verilerinin dikkate alındığı ve bir önceki yıla göre en çok yolcu say

12 Mart 2018 17:11

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) AVRUPA\'da 2018 yılı ocak ayı yolcu rakamlarına göre en çok büyüyen havalimanlarına, Türkiye havalimanları damgasını vurdu

Avrupa’da 2018 yılı ocak ayı yolcu verilerinin dikkate alındığı ve bir önceki yıla göre en çok yolcu sayısını arttıran havalimanları listesi belli oldu. Avrupa\'daki havalimanlarının yolcu trafiklerini inceleyen ACI EUROPE’nin raporuna göre, Ocak ayında yolcusunu bir önceki yıla göre yüzde 30 arttıran Atatürk Havalimanı listede ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yüzde 25’lik büyüme oranı ile ikinci, Antalya Havalimanı ise yüzde 14’lük büyüme ile dördüncü sırada yer aldı.

ANKARA VE İZMİR İLK İKİ SIRADA

Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet veren havalimanları arasında ise bir önceki yılın ocak ayına göre yolcu sayısını yüzde 47 arttıran Ankara Esenboğa Havalimanı birinci olurken, yolcu sayısını yüzde 20 arttıran İzmir Adnan Menderes Havalimanı ikinci sırada yer aldı.

(FOTOĞRAF)

 

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