Avrupa’nın en büyüğü bu akşam belli oluyor; Bayern Münih-PSG

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda yapılacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Fransız ekibi PSG, kupayı kazanması halinde 'Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih, 2013'ten beri ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bavyera ekibi, kupayı en çok kazanan 3'üncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in ise 3 galibiyeti bulunuyor.