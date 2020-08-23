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Spor

Avrupa’nın en büyüğü bu akşam belli oluyor; Bayern Münih-PSG

23 Ağustos 2020 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda yapılacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Fransız ekibi PSG, kupayı kazanması halinde 'Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak. 

Bayern Münih, 2013'ten beri ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bavyera ekibi, kupayı en çok kazanan 3'üncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor. 

Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in ise 3 galibiyeti bulunuyor.

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