T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AVRUPA MERKEZ BANKASINDAN İRLANDA UYARISI LONDRA (A.A)

20 Aralık 2010 13:11

-AVRUPA MERKEZ BANKASINDAN İRLANDA UYARISI LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB), İrlanda'nın 85 milyar avroluk kurtarma paketinin, bankanın Avro Bölgesi üyelerine daha fazla destek vermede mali gücünü etkileyebileceği konusunda ''ciddi endişeleri'' olduğunu bildirdi. AMB'nin internet sitesinde yer alan değerlendirme raporunda, İrlanda'nın kurtarma paketiyle ilgili yasal mevzuattaki muhtemel hataların, AMB'nin teminat güvenliği haklarını etkileyebileceğine işaret edildi. Raporda, İrlanda'nın AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı 85 milyar avroluk kurtarma paketinin uygulanmasıyla ilgili yasa taslağına ilişkin, ''AMB, yasa taslağının, Avro sistemi için kritik öneme sahip bazı konularda yasal açıdan yeteri kadar açık olmadığı yönünde ciddi kaygılar taşıyor'' denildi. AMB için hayati öneme sahip konuların, ''Acil likidite yardımına (ELA) karşı güvence olarak verilen merkez bankasının teminat haklarının kapsamının yanı sıra AMB ve Avro Bölgesi'ndeki diğer bazı merkez bankalarının hakları'' olduğu belirtildi. AMB, yasa taslağının ''bankanın haklarını uygulama'' gücünü ya da merkez bankasını etkilememesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24