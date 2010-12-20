-AVRUPA MERKEZ BANKASINDAN İRLANDA UYARISI LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - Avrupa Merkez Bankası (AMB), İrlanda'nın 85 milyar avroluk kurtarma paketinin, bankanın Avro Bölgesi üyelerine daha fazla destek vermede mali gücünü etkileyebileceği konusunda ''ciddi endişeleri'' olduğunu bildirdi. AMB'nin internet sitesinde yer alan değerlendirme raporunda, İrlanda'nın kurtarma paketiyle ilgili yasal mevzuattaki muhtemel hataların, AMB'nin teminat güvenliği haklarını etkileyebileceğine işaret edildi. Raporda, İrlanda'nın AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı 85 milyar avroluk kurtarma paketinin uygulanmasıyla ilgili yasa taslağına ilişkin, ''AMB, yasa taslağının, Avro sistemi için kritik öneme sahip bazı konularda yasal açıdan yeteri kadar açık olmadığı yönünde ciddi kaygılar taşıyor'' denildi. AMB için hayati öneme sahip konuların, ''Acil likidite yardımına (ELA) karşı güvence olarak verilen merkez bankasının teminat haklarının kapsamının yanı sıra AMB ve Avro Bölgesi'ndeki diğer bazı merkez bankalarının hakları'' olduğu belirtildi. AMB, yasa taslağının ''bankanın haklarını uygulama'' gücünü ya da merkez bankasını etkilememesi gerektiğini kaydetti.