Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı alarak, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin eksi yüzde 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Varlık alım programı ay sonuna kadar 80 milyar Euro

Varlık alım programının bu ayın sonuna kadar aylık 80 milyar Euro olarak devam edeceği aktarılan açıklamada, varlık alım programının Nisan 2017'den itibaren Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceği, gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu vurgulandı.