Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşıyla artan belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar avro, mayısta aylık 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, 3. çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi." denildi.

"Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor"

Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının "kademeli" ve "yavaş" olarak artırılacağı belirtildi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı büyük acılara neden oluyor" denilen açıklamada, savaşın Avrupa ekonomisini etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, "Savaş ve buna bağlı belirsizlik, şirketler ve tüketicilerin güvenini büyük ölçüde etkiliyor. Tedarik kesintileri, yeni malzemelerin ve üretim için malların kıtlığına yol açıyor. Artan enerji ve emtia fiyatları talebi azaltıyor ve üretimi engelliyor." ifadeleri kullanıldı.

Çoğu sektörde enflasyon baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, ECB, yüzde 2'lik enflasyon hedefi için 2015'ten bu yana yaklaşık 5 trilyon euroluk kamu ve şirket tahvilleri satın aldı.

Analistler, Ukrayna'daki savaşın, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğunu, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere iteceğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının hanehalkı tasarruflarını tükettiğini belirten analistler, savaşın neden olduğu belirsizliğin şirket yatırımlarının askıya alınmasına ve bankaların kredi şartlarını sıkılaştırmasına sebep olduğunu kaydetti.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve varlık programının toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Euro Bölgesi'nde martta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den en azından 70 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB, yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları sonucu enflasyonun daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.

Öte yandan, ECB, mart toplantısında varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini açıklamıştı.(AA)