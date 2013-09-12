Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi bankalarını denetleyecek

Avrupa Birliği sınırları içinde bankacılık sisteminin birleştirilmesine yönelik ilk adım atıldı. Yapılan oylama ile Avrupa Merkez Bankası'na Euro Bölgesi'ndeki 6 bine yakın bankayı denetleme yetkisi verildi.

Karar, AB ülkelerinin öneriye destek açıklamlarından 1 sene sonra, 2014'te yürürlüğe girecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bankacılık sistemi için çerçeve ve Avrupa'daki bankalar için de dayanak işlevi görmesi beklenen uygulamanın zarar görmüş kurumlar ve vatandaşların hesap güvenliği için olumlu bir gelişme olacağı öngörülüyor.

Ancak uygulamaya yönelik endişeler de var. Almanya, Avrupa Merkez Bankası'na verilen denetim yetkisinin kısıtlanmasından yana. Avrupa Parlamentosu da ekonomik krize verilen tepkilerin yönetiminde etkisini arttırmak adına Merkez Bankası'nın yetkilerini kısıtlama tehdidinde bulundu. AP'nin bu manevrasının arkasında Avrupa Merkez Bankası'nın karar alma süreçleri konusunda AP'ye hesap vermesini istemesi var.

Bunlar gibi engellerin kalkması sonucunda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz anlaşmaya vardı. Draghi'nin uygulamayı bir adım ileri taşıyarak, Avrupa Merkez Bankası'nın işleyemeyen bankaları kapatma yetkisine sahip olmasını önerdiği biliniyor. Draghi'nin bu önerisi cuma günü AB ülkelerinin ekonomi bakanları tarafından görüşülecek.

Euro bölgesi hangi ülkelerden oluşuyor?

Euro bölgesi, Avrupa Birliği'nde, para birimlerini avro olarak değiştiren ülkelerden oluşuyor. Avrupa Merkez Bankası, alanda para politikasını yürütmekten sorumlu kurumdur.

Euro bölgesini oluşturan 21 ülke şöyle: Almanya, Andorra, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Karadağ, Kıbrıs Cumhuriyeti, Lüksemburg, Malta, Monako, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya, Yunanistan