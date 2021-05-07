Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: İklim değişikliği fiyat istikrarı ve para politikasını etkileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin fiyat istikrarını etkilemeye başladığını ve önünde sonunda para politikasını da etkileyeceğini vurguladı.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nün (EUI) düzenlediği Birliğin Durumu forumunda konuşan Lagarde, "Bu durum oldukça açık; iklim değişikliğinin fiyat istikrarı üzerinde şimdiden başladı. İklim ile ilgili bu gelişmelere ve özellikle de iklim değişikliğinden maruz kalan alanlara bakıldığında, fiyatların da bunun bir sonucu olarak belirlenecektir" diye uyardı.

Bu aşamada tüm para politikasının bir politika incelemesini yürüten ECB, rapora iklim risklerini de ekliyor. Banka ayrıca, Euro bölgesindeki bankaların da iklimle ilgili risklerini yönetip yönetmediğini de araştırıyor. (DHA)