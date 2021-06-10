Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon yılın ikinci yarısında daha da yükselecek

Dünya'nın aktardığına göre; ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,0 olarak açıklanan yıllık TÜFE'nin, enerji fiyatlarındaki artışla 2018'den bu yana en yüksek düzeye geldiği bir dönemin ardından yılın ikinci yarısında daha da yükselmeye devam edeceğini ancak sonrasında geçici etkiler yok olmaya başladıkça tekrar düşmesini öngördüklerini söyledi.

Lagarde'a ve ECB'ye göre güçlü iyileşmeye rağmen belirsizlikler de devam ediyor. Ekonomik görünüm hala pandeminin seyrine ve ekonomilerin yeniden açılmaya nasıl tepki vereceğine bağlı.

ECB'nin 2021 büyüme öngörüsü yüzde 4'ten 4,6'ya, 2022 büyüme öngörüsü yüzde 4,1'den 4,7'ye yükseltilirken, 2023 büyüme öngörüsü yüzde 2,1 olarak bırakıldı.

Enflasyon beklentisi ise 2021 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,9'a, 2022 için yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e yükseltildi. 2023 için öngörülen yüzde 1,4 düzeyi ise değiştirilmedi.



Lagarde'ın konuşmasından bazı satırbaşları ise şöyle:



"Euro Bölgesi enflasyonun yılın ikinci yarısında geçici etkilerle daha da yükselmesi bekleniyor. Sonrasında geçici etkilerin ardından tekrar zayıflaması öngörülüyor.

"Yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi 0,3 daralmaya devam etti - GSYH 2019'un ilk çeyreğinin yüzde 5,1 altında kaldı. İş beklenti anketleri aktivitede bu yılın ikinci çeyreğinde ciddi bir iyileşme olduğuna işaret ediyor. Vaka sayıları azaldıkça faaliyetlerin yükseldiğini görüyoruz.

"Marttaki yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,6'ya, mayısta yüzde 2,0'ye geldi. enerji fiyatları ve baz etkisiyle yüzde 2'ye kadar geldi. Çekirdek enflasyonda ise yükseliş daha zayıf.

"Çeyreklik tahminleri çok inceledik. Ekonomik görünüm konusunda üç ay öncesine göre daha iyimseriz. 2. çeyreğin başlangıcında güçlü bir iyileşme başlamış gibi . Bu da piyasalara ılımlı bir iyimserlik getiriyor. Hem aşılamanın hızlanması hem de giderek gelişmiş ekonomilerdeki hızı da aşıyor olmamız, hem de kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hizmet sektörüne ciddi bir ivme getiriyor. Hizmet PMI'lara baktığınızda 55,2'ye gelmiş durumda. Tarihi rekorlar görüldü. Daha önceden güçlenmeye başlayan İmalat PMI ise hala güçlü seyrediyor ve çok yüksek bir düzeyde stabil hale gelmiş durumda.

"Bu yüzden de 2021 büyüme öngörümüzü yukarı yönlü revize ettik. Tabii enflasyon tarafını da takip ediyoruz. Kısa vadede enflasyonun yüzde 1,9'a kadar yükselebileceğini öngörüyoruz.

"Finansman tarafında istikrarlı finansal koşullar görüyoruz. Kurumsal sektördeki finansmanda ciddi bir artış var özellikle Hollanda ve Almanya'da. Bu ülkelerin kendi bankalarının bu finansman koşullarını kullanma şekliyle alakalı. Bazı yerlerde çok ılımlı bir sıkılaşma görüyoruz.

"Enflasyonda bir baz etkisi petrol fiyatlarında 2020 yılında yaşanan çöküşten geliyor. Ama bir baz etkisi de Almanya'da KDV'nin düşürülmesinden gelecek.

"Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinin yüzde 60'ı hizmetler. Bu nedenle de hizmet sektörünün seyri çok önemli. Fiyatların hizmet sektöründe çok yükseleceğini düşünmüyoruz çünkü bu sektörde ücretler de yükselmiyor.

"ECB olarak darboğazların birçoğunun rahatlayacağını düşünüyoruz. Çip gibi dünyanın belirli yerlerinde yeterince üretilmeyen ürünlerden oluşan darboğazlar konusunda yatırımlar var."