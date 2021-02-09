Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Bitcoin para değil, yeni bir düzenleme planlıyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Euronews’ten Hüseyin Koyuncu imalı habere göre, BFMTV'nin konuğu olan Lagarde, son zamanlarda yüksek talep gören Bitcoin hakkında, "Kripto-aktifler bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık" ifadesini kullandı.

Ancak bazı kripto varlıkların 'paraya benzediklerini' vurgulayan Lagarde, "Özel sektör para ile ilgili bir faaliyet yürütüyorsa diğer para birimleri gibi tamamen aynı kurallara ve aynı denetim mekanizmalarına tabi olması zorunluluğu var" diye konuştu.