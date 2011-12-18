-Avrupa maliye bakanları kriz değerlendirecek BRÜKSEL (A.A) - 18.12.2011 - Avro Bölgesi maliye bakanları, yarın telekonferansla bölgedeki borç krizini değerlendirecek. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avro grubu maliye bakanları, yarın öğleden sonra telekonferansla, 8-9 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde borç krizinin çözümüne yönelik alınan kararlara ilişkin teknik konuları ele alacak. Görüşmede, karşılıklı krediler yoluyla Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynakların artırılması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.