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Spor

Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Dört büyükler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 4 takımla play-off oynayacak. 4 büyükler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.


Galatasaray, Karpaty Lviv takımıyla UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise İngiliz devi Liverpool'la gruplara kalmak için karşılaşacak. Bir diğer Türk ekibi Beşiktaş'ın rakibi Finlandiya'nın Helsinki takımı oldu. Fenerbahçe ise İstanbul'lu Rumların Selanik'te kurduğu PAOK ile tur atlama mücadelesi verecek.


UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarına 3. Tur Ön Eleme'yi geçerek katılan takımlar yanında Şampiyonlar Ligi ön elemesinden elenerek gelen kulüpler de bulunuyor. Play-off ilk maçları 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos tarihinde.

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