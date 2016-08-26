Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında gruplar belli oldu. Monaco'da yapılan kura çekiminde 48 ekip dörder takımdan oluşan 12 gruba ayrıldı.

Bu yıl Türkiye'yi temsil eden üç takımdan biri olan Fenerbahçe A grubunda İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk takımlarıyla eşleşti.

A grubunun ve turnuvanın en güçlü ekipleri arasında yer alan Manchester United geçen sezon ligi beşinci sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Hayal kırıklığıyla geçen sezonu unutturmak isteyen İngiliz temsilcisi bu sezona çok daha iddialı girdi. Teknik direktörlük görevine Portekizli Jose Mourinho’yu getiren “Kırmızı Şeytanlar” kadrosunu Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrich Mchitarjan gibi önemli yıldızlarla zenginleştirdi.

H grubunda yer alan Atiker Konyaspor'un rakipleri Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, Portekiz'den Braga ve Belçika'dan Gent oldu.

L grubuna düşen Osmanlıspor ise İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarıyla mücadele verecek.

Mainz C, Scalke I grubunda yer aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'ya temsil eden iki ekipten Mainz C, Schalke I grubunda yer aldı. Schalke'nin rakipleri arasında Avusturya şampiyonu RB Salzburg var. “Kırmızı Boğalar” Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçememiş ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı. Schalke'nin diğer rakipleri arasında Rusya temsilcisi FK Krasnodar ve Fransa'dan Nice var. Nice'de teknik direktörlük görevine bu yaz Gladbach'ın eski çalıştırıcısı Lucien Favre getirildi. Daha önce Bayern Münih ve Wolfsburg forması giyen savunmacı Dante de Nice'in kadrosunda yer alıyor.

C grubunda yer alan Mainz'ın rakipleri arasında Avrupa kupalarına aşina isimler var. Belçika ekibi Anderlecht 1976 ve 1978'de Kupa Galipleri Kupası'nın yanı sıra 1983'te UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü. Fransız temsilcisi St-Etienne ise 1976'da Şampiyon Kulüpler Kupası finalini Bayern Münih karşısında kaybetmişti. Mainz'ın gruptaki diğer rakibi Azerbaycan temsilcisi Gabala

Gruplarda ilk maçlar 15 Eylül'de oynanacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Final mücadelesi 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da yapılacak.

Yapılan kura çekimi sonrası takımların 12 gruba dağılımı şöyle oluştu;

A Grubu: Manchester United (İngiltere),Fenerbahçe, Feyenoord (Hollanda), Zorya Luhansk (Ukrayna)

B Grubu: Olympiakos (Yunanistan), APOEL (Kıbrıs), Young Boys (İsviçre), Astana (Kazakistan)

C Grubu: Anderlecht (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Mainz (Almanya), Gabala (Azerbaycan)

D Grubu: Zenit (Rusya), AZ Alkmaar (Hollanda), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Dundalk (İrlanda)

E Grubu: Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Roma (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Astra Giurgiu (Romanya)

F Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Genk (Belçika), Rapid Wien (Avusturya), Sassuolo (İtalya)

G Grubu: Ajax (Hollanda), Standard Liege (Belçika), Celta Vigo (İspanya), Panathinaikos (Yunanistan)

H Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Braga (Portekiz), Gent (Belçika), Atiker Konyaspor (Türkiye)

I Grubu: Schalke (Almanya), RB Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya), Nice (Fransa)

J Grubu: Fiorentina (İtalya), PAOK (Yunanistan), Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti), Karabağ (Azerbaycan)

K Grubu: Inter (İtalya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Southampton (İngiltere), Hapoel Beer Sheva (İsrail)

L Grubu: Villarreal (İspanya), Steaua Bükreş (Romanya), Zürih (İsviçre), Osmanlıspor (Türkiye)