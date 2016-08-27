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Spor

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olan Dirk Kuyt'tan kura yorumu

"Fenerbahçe'ye karşı oynamak ve İstanbul'a dönmek benim için çok özel olacak"

27 Ağustos 2016 00:28

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Avrupa Ligi eşleşmelerini değerlendirdi. Feyenoord forması giyen Kuyt, eski takımı Fenerbahçe ve Manchester United ile aynı grupta olmalarını Hollanda basınına yorumladı. Kuyt, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak ve İstanbul'a dönmek benim için çok özel olacak. Orada çok güzel 3 yıl geçirdim. Eşleşme sayesinde çok sayıda arkadaşımı göreceğim. Ayrıca Robin van Persie, Dick Advocaat ve yardımcı antrenör Mario Been'e karşı olacağız. Bu daha da özel kılıyor. Buna ek olarak Fenerbahçe'nin çok iyi bir takıma sahip olduğunu da söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Kuyt, Manchester United hakkında ise, "Tabii çok zor olacak. Old Trafford'un harika bir atmosferi var. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ve Jose Mourinho'ya da sahipler. Bu kalibredeki rakiplerle eşleşebileceğimizi biliyorduk. Rekabet zevkli olacak. Yani Avrupa'da futbol oynamak böyle bir şey. Zor olacak ama tabii şansımız var" sözlerini kullandı.

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