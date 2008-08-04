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Spor

Avrupa Ligi finali Bursa'da

A Erkekler Avrupa Ligi final karşılaşmaları 19-20 Temmuz tarihlerinde Bursa'da oynanacak.

04 Ağustos 2008 03:00

Voleybolda A Erkekler Avrupa Ligi final karşılaşmaları 19-20 Temmuz tarihlerinde Bursa'da yapılacak. Finaller öncesinde 5'erli 2 grup oluşturan takımlar, her ülkede birbirleriyle tek maç yapacaklar.

Türkiye'nin yer aldığı B Grubunun ilk ayağı 20-22 Haziran tarihleri arasında Belarus, 2. ayağı 27-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye, 3. ayağı 3-5 Temmuz tarihleri arasında Almanya, son ayağı ise 11-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da oynanacak.

Etapların tamamlanmasının ardından gruplarında ilk 2'ye giren takımlar Bursa'da final oynayacak. A Erkekler Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Slovakya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İngiltere

B Grubu: Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus

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