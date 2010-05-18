Avrupa kupalarındaki olası rakiplerimiz

T24 - Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların çoğu belirlendi.





Türkiye'den şampiyon Bursaspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için 2 ön eleme oynamak zorunda.

UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye 3 takımla katılacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, bir eleme maçı oynayarak gruplara kalmaya çalışacak. Ligi 3. sırada bitiren Galatasaray 2 ön eleme, Beşiktaş ise 3 ön eleme turundan sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilecek.







Bursaspor'un muhtemel rakipleri







İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Bursaspor, klasmanda düşük puana sahip olması nedeniyle 26 Ağustos 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde grupların belirleneceği kura çekimine 4. ve son torbadan katılacak.





Bursaspor'un ilk torbada yer alması kesin olan Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Bayern Münih, Milan ve İnter takımlarından biriyle aynı gruba düşmesi ihtimali çok yüksek. Bu torbada yer alacak 8. takım, 1 ön eleme oynayacak Sevilla olabilir. Sevilla'nın ön elemede elenmesi durumunda, bu torbada 8. takım olarak Lyon yer alacak.





Bursaspor'a 2. torbadan çıkması muhtemel takımlar ise şöyle: Lyon, Werder Bremen, Real Madrid, Roma, Shakhtar Donetsk, Benfica, Valencia, Marsilya. Bu torbadaki Werder Bremen'in, ön eleme oynayacağı için elenme ihtimali bulunuyor.







3. turdan katılacak Fenerbahçe ilk elemede seri başı







Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katılarak 2 ön eleme oynayacak. Fenerbahçe, bu elemelerin ilkinde Zenit Petersburg (Rusya), Dinamo Kiev (Ukrayna) ve Ajax (Hollanda) takımlarıyla birlikte seri başı olacak.





Bu turda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında, Celtic (İskoçya), PAOK (Yunanistan), Young Boys (İsviçre) ve Gent (Belçika) bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu turda eşleşebileceği 5. takım ise Portekiz liginde 2. olan Sporting Braga ya da Romanya Ligi ikincisi olacak. 2 hafta sonra sona erecek Rumen liginden gelecek sonuç Fenerbahçe'nin bu turda seri başı olmasını etkilemeyecek.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 27-28 Temmuz, rövanşlar ise 3-4 Ağustos'ta oynanacak.





Fenerbahçe'nin, 3. ön eleme turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için katılacağı son eleme turu olan 4. eleme turunda ise çok daha güçlü ekiplerle karşılaşması bekleniyor.





UEFA klasmanında 54 bin 890 puanı bulunan Fenerbahçe, 3. ön elemede Zenit Petersburg ve Ajax'ın rakiplerini elemesi halinde seri başı olamayacak. Zenit ve Ajax'ın tur atlaması halinde, Sevilla (İspanya), Werder Bremen (Almanya), Tottenham, (İngiltere) Zenit ve Ajax, seri başı olacak ve Fenerbahçe bu 5 takımdan birisiyle karşılaşacak.





3. ön elemede Zenit veya Ajax'ın elenmesi halinde ise temsilcimiz 4. ön elemede seri başı olacak ve Dinamo Kiev (Ukrayna), Auxerre (Fransa), Sampdoria (İtalya) ile önceki turda Zenit veya Ajax'ı eleyecek takımlarla karşılaşacak.





Fenerbahçe, Şampiyonlar liginde 3. ön elemede elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 4. ön elemesine (Play-off) katılacak. Sarı Lacivertli takım, Şampiyonlar liginde 4. ön elemede elenmesi halinde ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.





Şampiyonlar Ligi'nde 4. ön eleme turu ilk maçları 17-18 Ağustosta, rövanşları 24-25 Ağustosta oynanacak.







UEFA Avrupa ligleri







UEFA kurallarına göre son kupa şampiyonunun dışındaki hiçbir takım, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılamıyor.





Bu sezon finalde İngiltere'nin Fulham takımını 2-1 yenen İspanya'nın Atletico Madrid takımı, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne mücadele etme hakkı kazanmıştı.







Trabzonspor UEFA'da tek ön elem oynayacak







UEFA klasmanında ilk 15'te yer alan ülkelerin kupa şampiyonları elemelere 4. turdan katılarak, tek ön eleme oynayacak.





Ziraat Türkiye Kupası'na kazanan Trabzonspor, bu takımlar arasında yer alıyor. Kupada 4. eleme turu ilk maçları 19 Ağustosta, rövanşları 26 Ağustosta oynanacak.





UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu olarak da nitelendirilen 4. turu geçecek 48 takım 4'er takımdan oluşacak 12 grupta mücadele edecek.







Galatasaray UEFA'da 3. ön elemede







Ligi 3. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kalmak için 2 ön eleme oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları 29 Temmuz'da, rövanşları 5 Ağustosta yapılacak.





Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 16 Temmuzda oynayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon ilk Avrupa kupası maçını 29 Temmuzda oynayacak.





Galatasaray, 3. turda çok büyük ihtimalle seri başı olacak ve zayıf rakiplerle karşılaşacak.







Beşiktaş UEFA'da 2. ön elemeden başlayacak







Turkcell Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılarak gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.





UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Temmuz'da, rövanşları 15 Temmuz'da oynanacak.





Bu turda seri başı olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında, Litvanya, Gürcistan, Letonya, İzlanda, İrlanda, Liechtenstein, Andorra, Galler, Kazakistan, Estonya, Faroe Adaları, Ermenistan ve Moldova gibi ülkelerin takımları bulunuyor.







Hangi ülkeden hangi takımlar UEFA'ya katılıyor







UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılan takımlar arasında, İngiltere'den Manchester City, Aston Villa ve Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, Real Mallorca ve Getafe, İtalya'dan Palermo, Napoli ve Juventus, Almanya'dan Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Stuttgart, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Lille ve Montpellier bulunuyor.





Portekiz'den Porto, Rusya'dan CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova, Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Feyenoord, Belçika'dan Club Brugge ve İsviçre'den Grasshoppers, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılacak takımlardan bazıları.