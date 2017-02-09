Avrupa Kültür Ödülü Aslı Erdoğan’a verildi

Aslı Erdoğan, merkezi Amsterdam’da bulunan Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Princess Margriet Kültür Ödülü’ne layık görülen isimlerden biri oldu. Erdoğan ile birlikte ödüle değer görülen isimler arasında, Almanya’dan yazar ve bilim insanı Navid Kermani, Belçika’dan müzisyen Luc Mishalle ve Berlinli sanatçı Marina Naprushkina bulunuyor.

1954’ten beri varlığını sürdüren Avrupa Kültür Vakfı, “Avrupa’da ortak bir gelecek oluşturmak üzere kültürel ifade ve etkileşimi başlatma ve devam ettirme” amacını güdüyor.

Bu yıl ödüle layık görülen isimleri belirleyen seçici kurulda Berlin, Amsterdam, Madrid, Sofya gibi farklı şehirlerden sanatçılar bulunuyor. K24’ün haberine göre; Avrupa Kültür Vakfı direktörü Katherine Watson’ın, ödüle neden bu isimlerin layık görüldüğüyle ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Ödülü kazanan isimlerin hepsi, kendileri ile aynı fikirde olmayan insanlarla mücadele etmiş, varsayımlara bağlı kalmadan -onları sorgulayan, dinleyen- ve bizi de bunu yapmaya teşvik eden insanlar. Luc Mishalle ve Marina Naprushkina kendi yerel topluluklarında aktif bir şekilde, farklı kültürlerden insanların yeni toplumsal formlara katılımının farklı yollarını arıyor. Navid Kermani ve Aslı Erdoğan ise edebiyat, gazetecilik ve medya yoluyla kendi sınırlarının aşarak geniş bir kitleye ilham veriyor, zihinleri açıyor ve tartışmalar başlatıyorlar. Bu dört olağanüstü kişi, Avrupa kültür manzarasına inanılmaz bir zenginlik katıyor. Günümüzün aciliyetlerine örnek kültürel tepkiler veriyorlar ve kültürün yarının toplumunu yaratmada, iletişimin hayati bir parçası olduğunu gösteriyorlar.”

Ödül töreninin, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Amsterdam’da yapılması planlanıyor.