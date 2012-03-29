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Ekonomi

Avrupa, krize karşı borç fonunu 1 trilyon Euro'ya çıkartıyor

Euro Bölgesi'nin borç kriziyle mücadele fonu 1 trilyon Euro'ya koşuyor

29 Mart 2012 15:16

Euro Bölgesi, borç krizindeki üyelerini kurtarma fonunun sermayesini geçici süreliğine 940 milyar Euro'ya yükseltmeye hazırlanıyor.

AB kaynakları, yarın Kopenhag'da toplanacak olan Euro Bölgesi maliye bakanlarının halen 500 milyar Euro'yla sınırlandırılan kriz fonunun müdahale kapasitesinin 2013 ortasına kadar 940 milyar Euro'ya çıkarılması konusunda uzlaşabileceklerini belirtiyor.

Euro Bölgesi'nin krizle mücadele için 500 milyar Euro'luk kalıcı Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve 440 milyar Euro'luk geçici Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) adı altında 2 enstrümanı bulunuyor. Azami kullanımları 500 milyar Euro'yla sınırlanan 2 fondan bugüne dek Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın kurtarılması için 192 milyar Euro kullanıldı.

ESM ve EFSF'yi 2013 ortasına kadar birlikte yürürlükte tutarak toplamda 940 milyar Euroluk müdahale gücüne sahip olmayı planlayan Euro Bölgesi, sonraki dönemde EFSF'yi kapatarak ve ESM'nin sermayesini 700 milyar Euroya çıkararak krizle mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Başkanı Angelo Gurria, hafta başında Brüksel'de yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nin krizle mücadele fonunun en az 1 trilyon Euro düzeyinde olması gerektiğini vurgulamıştı.

 

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