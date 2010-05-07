Avrupa korkusu piyasaları tedirgin etti

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Borsada son durum





Yatırım şirketleri ne diyor?

İş Yatırım: Bugün Türkiye piyasalarında dalgalı aşağı yönlü seyirin sürmesini

bekliyoruz. Bankalar arası kotasyonlar tahvilin %10 seviyesini deneyeceğini

gösteriyor. Türk lirası dolara karşı 1.58 civarında işlem görüyor. ABD ve

Asya piyasalarındaki satışa paralel IMKB’nin 54,000-54,500 bandına

gerilemesini bekliyoruz.



Oyak Yatırım: Gün içi direnç noktamız 55,700 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç

seviyemiz ise 56,400 puan seviyesidir



Tekstil Menkul: Öncelikli olarak önemine değindiğimiz 56900 direncine yönelen

endekste 48080-59771 hareketinin %50.0 ve %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesi:

53925 (kapanısa göre %-3.30) ve 52545’dedir (kapanısa göre %-5.77).

Destek 55300 55100

Direnç 56867 57293 57800-58000

Dip Arayısında 53925 52545"



Turkish Yatırım: Satışların 67.000-67.500 seviyelerine kadar devam edileceğini düşündüğümüz Haziran Vadeli Endeks 30 Kontratında 68.000-69.200- seviyeleri gün içi direnç seviyeleri iken

67.500-67.000-66.000 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir.



Eti Yatırım: 56.000-56.800-57.000-57.500-58.000-58.500-58.800-59.500-60.000-61.000

seviyeleri direnç, 55.500-55.000-54.600- 54.000-53.500 seviyeleri de

destek konumundadır.



HSBC Yatırım: İMKB–100 endeksi için kısa vadede 55,500 destek seviyesi 56,900 ise direnç seviyesi olarak düşünülebilir.











6 Mayıs 2010... Piyasalar bu tarihi de unutmayacak, 'kara perşembe' olarak hatırlayacak.Yunanistan'daki krizin Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere'ye yayılacağı korkusu piyasaları altüst etti.Yaşananlar Lehman Brothers'ın çöküşü sonrasını hatırlattı.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'den beklenen açıklamalar gelmedi, yatırımcılar hayalkırıklığı yaşadı.Avrupa Merkez Bankası yaşananlar sonrası para piyasasındaki koşulları görüşmek üzere ticari bankalarla telekonferans yapacağını duyurdu.Almanya da, Yunanistan yapılacak AB yardımının kendi payına düşen kısmını Parlamento'da onayladı.ABD, "Yunanistan'a yardımı destekliyoruz" açıklaması yapıyor ama piyasalardaki sakinleşme ancak somut adımlar önlemlerle yatışacakmış görünüyor.Artık piyasalarda akıl almaz olaylar yaşanır hale geldi. Avrupa'da kredi krizine dönük endişelere ABD'de tam 16 milyar dolarlık hatalı işlem kabusu da eklendi. Bir yatırımcı milyon yerine milyar yazınca 10 dakika içinde Dow Jones Endeksi neredeyse 700 puan kaybetti. ABD borsalarında kayıp bir ara yüzde 9'a ulaştı.Ardından Nasdaq ve New York borsasında bazı işlemlerin iptal edileceği açıklandı. Procter & Gamble hisselerindeki kayıplar yüzde 37'ye vardı.Sonuç; yatırımcılar yine güvenli limana altına sığındı. Altının onsu 1.200 dolara çıktı.İstanbul serbest piyasada 1.5550 liradan alınan dolar 1.5650 liradan satılıyor.1.9840 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 1.9940 lira olarak belirlendi.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1.5390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 1.9610 lira olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 25 Ocak 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarak yüzde 9,93'ten kapandı. Bu tahvilin basit getirisi yüzde 10,28 oldu.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 10,07, bileşik getirisi yüzde 9,73 olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.10 itibariyle, alışta en düşük 1,5570 lira, en yüksek 1,5610 lira, satışta en düşük 1,5655 lira, en yüksek 1,5685 lira seviyesinde bulunuyor.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemler en düşük yüzde 6,50, en yüksek yüzde 6,75 ve ortalama yüzde 6,60'tan yapılıyor.Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2730, sterlin-dolar paritesi 1,4658, yen-dolar paritesi ise 92,49 düzeyinde seyrediyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi ikinci seansta, önceki kapanışa göre 108,93 puan artarak 53.829,80 puandan açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,20 oranında değer kazandı.İMKB'de birinci seansın seyri...Endeks, önceki ikinci seans kapanışına göre 2.042,87 puan düşerek günün ilk yarısını 53.720,87 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 3,66 değer yitirdi.Son 4 günü düşüşle tamamlayarak dün 55.763,57 puandan kapanan Bileşik Endeks, bu sabah dış piyasalara bağlı sert bir düşüşle 1.958,70 puan gerileyerek 53.804,87 puandan güne başladı.Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 3,51 oranında değer yitirdi. Böylece endeks mart ayı ortalarında gördüğü 53.000 puan seviyelerine geri gelmiş oldu.İlk yarıyı 1.576,19 puan düşerek 54.187,38 puandan geçen endeks, en düşük olarak 53.576,71 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 54.381,82 puanı gördü.Seans sonunda mali endeks 3.500,80 puan düşerek 81.876,43 puana, sanayi endeksi 1.605,65 puan düşerek 40.778,62 puana ve hizmetler endeksi 1.031,00 puan düşerek 34.736,67 puana geriledi.Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 4,10 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 3,79 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 2,88 oranında değer yitirdi.Birinci seansta işlem gören toplam 319 hisse senedinden sadece 4'ü değer kazandı, 315'i değer kaybetti, fiyatı aynı kalan hisse olmadı.Birinci seansta 1 milyar 483 milyon 657 bin 159 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Fenerbahçe Sportif, Doğan Holding ve Metro Yatırım Ticaret oldu.