Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye idam cezası uyarısı

Avrupa Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasının 'yakında geleceği' yönündeki ifadelerinden bir gün sonra Türkiye'ye uyarıda bulundu.

Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Holtgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İdam cezasını uygulamak Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılışında "İdam isteriz" sloganları atan destekçilerine seslenirken, "Yakın yakın… Merak etmeyin, inanıyorum ki idam teklifi Meclis'ten geçecek. Ben de onaylayacağım" demişti.

Avrupa Konseyi'nin açıklaması, aynı gün yürürlüğe girdiği duyurulan iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 10 binden fazla kamu çalışanının ihraç edildiği, 15 basın kuruluşunun da kapatıldığı duyurusunun ertesi günü geldi.

Darbe girişiminin ardından düzenlenen mitinglerde kalabalıklardan 'idam isteriz' tezahüratları geldiğini yineleyen Erdoğan, bu ay bir başka mitingde konuşurken "Şimdi idam diyorlar - bu haklı bir taleptir" diye seslenmişti.

Erdoğan, eleştirilere "Batı ne derse desin beni ilgilendirmiyor. Ben milletime bakarım. Bunun kararını parlamento verir. Benim milletim parlementoya çağrısını yapıyor, idam diyor" diye yanıt vermişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda AB üyelik müzakerelerinin durdurulacağını söylemiş ve "İdam cazasının olduğu bir ülkenin AB'de yeri olamaz" diye konuşmuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, Avrupa Konseyi'nin uyarısını yineleyerek, bu adımın 'Avrupa Birliği'ne (AB) açılan kapıyı sertçe kapamak anlamına geleceğini' söyledi.

Avusturya Haber Ajansı'na konuşan Kurz, "Dünya çapında yürürlükten kaldırılması gereken idam, acımasız ve insanlık dışı bir cezalandırma şeklidir" dedi ve ölüm cezasının, "Avrupa değerlerine açıkça ters olduğunu" vurguladı.

Türkiye, Avrupa Birliği'yle (AB) yapılan üyelik müzakereleri çerçevesinde gerekli görülen reformlar kapsamında 2004 yılında idam cezasını anayasadan tamamen çıkarmıştı.

1984'ten beri de fiilen idam cezası uygulanmıyordu.

İdam cezası, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından tekrar gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminden günler sonra CNN'e verdiği röportajda idam cezasının geri getirilmesi konusunda " Ben Cumhurbaşkanı olarak parlamentodan çıkacak böyle bir kararı onaylarım" demişti.