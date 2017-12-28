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Dünya

Avrupa Konseyi'nden son KHK'larla ilgili açıklama

Açıklamada KHK'ların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olup olmadıklarının incelenmeye başlandığı kaydedildi

28 Aralık 2017 08:04

Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu kararıyla Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında uygulanan ve kamuoyunun tepkisini çeken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) üzerine açıklama yaptı. Konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incenlendiğini belirtti.

"KHK Komisyonu kurulsun"

Euronews Türkiye'de yer alan habere göre Avrupa Konseyi son KHK'lar ile bazı endişelerin oluştuğunu açıkladı. Konsey sözcüsü Daniel Holtgen on binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye'ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirterek, "Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz" dedi. 

Son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Holtgen, "Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. 

"İncelemeye aldık"

Son KHK'ların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olup olmadıklarını incelemeye aldıklarını belirten sözcü, Avrupa Konseyi'nin kısa süre içerisinde Türk hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı. Sözcü, son KHK'ları inceledikleri sırada kamudan ihraçların devam etmesinin de farklı bir sorunu beraberinde getirebileceğini ekledi.

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