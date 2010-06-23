Avrupa Konseyi'nden 'Minare yasağı'nı iptal et' isteği

T24 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, İsviçre'den camilerde minare yasağını iptal etmesini istedi.



AKPM Genel Kurulu, Avrupa'da giderek artan İslam karşıtlığı ile ilgili rapor ve buna bağlı karar tasarısını kabul etti.



Kararda, minare yasağının, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi ile ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesini ihlal ettiği” belirtildi.



Kararda, şehir planlamasına ve kamu güvenliğine uygun olarak, nasıl kiliselerin kulesi bulunuyorsa camilerin de minaresinin olmasına izin verilmesi istendi.





Fransa'ya uyarı



Peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasına ilişkin bazı ülkelerde getirilmek istenen yasağa da değinilen kararda, güvenlik açısından birtakım kısıtlamalar getirilse de yasağın genelleştirilmesine karşı çıkıldı.



Genel Kurulda alınan kararda, Avrupa'da da İslam karşıtlığına kesinlikle tolerans gösterilmemesi talep edildi.



Kararda, “Avrupa'da Müslümanların sosyal ve kültürel olarak ayrımcılığa hedef olmasına karşı çıkılması” istendi ve “İslam karşıtlığıyla mücadelede Avrupa Konseyi'nin ortak stratejileri tartışması” çağrısı yapıldı.



Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde dinler arası eğitimin güçlendirilmesinin önemine değinilen kararda, Avrupa'da yüksek eğitim kurumlarının İslam araştırmalarını desteklemesi istendi.



Kararda, okullarda İslamın daha iyi anlatılmasının önemine değinildi.





