Avrupa Konseyi'nden ikinci 'Osman Kavala' operasyonuna tepki: Gündeme getireceğiz, endişe verici

Avrupa Konseyi, Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında bulunduğu 13 ismin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konsey’in Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Euronews’e açıklamasında, “Aralarında Hakan Altınay’ın da bulunduğu bir grup akademisyenin gözaltına alınmasından büyük endişe duyuyorum. Bu alarm verici gelişmeyi acil bir konu olarak Türk hükümetinin gündemine getireceğim” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN-İkinci 'Osman Kavala' operasyonu; Anadolu Kültür'de çok sayıda gözaltı var

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Telek'in de aralarında bulunduğu 13 isim gözaltına alınmıştı.