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Deutsche Welle

Avrupa Konseyi'nden Gülmen ve Özakça için çağrı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevi başlatan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın serbest bırakılmasını talep etti.

27 Haziran 2017 14:47

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeleri ile biraraya geldi. Bu buluşmada işlerine dönebilmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'ya değindi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılan ve işlerine dönebilmek için açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça konusunda Türkiye Başbakanını arayacağını söyleyerek "Başbakan Yıldırım'ı arayarak Gülmen ve Özakça'nın serbest bırakılmalarını isteyeceğim" dedi.

Jagland, Türkiye'de Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle alınan karar ve yürürlüğe konulan uygulamalara ilişkin hukuki şikayetleri olanların başvuruları için kurulan OHAL Komisyonu'na da değindi. Jagland, "Komisyon çalışmalarına şimdi başlamak zorunda" dedi.

İşlerini geri almak için sürdürdükleri açlık grevinin 76'ıncı gününde tutuklanan eğitimciler, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" yapmakla suçlanıyor. Gülmen ve Özakça 14 Eylül'de yargılanmaya başlayacak. Tutuklu olan Gülmen ve Özakça'nın devam ettiği açlık grevi 110. gününde.

OHAL kapsamında alınan KHK ile görevlerinden ihraç edilen Gülmen, Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Özakça ise Mardin'de sınıf öğretmenliği yapıyordu.

DW/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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