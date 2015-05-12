Avrupa Konseyi'nde Türk parlamenter sayısı 12'den 18'e çıkıyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Türk parlamenterlerin sayısı gelecek aylarda 12'den 18'e çıkacak ve Türkçe artık AKPM'nin çalışma dilleri arasında yerini alacak. AKPM'deki Türk parlamenterlerin sayısının 12'den 18'e çıkmasını öngören rapor ve buna bağlı karar tasarısı 21-22 Mayıs'ta Saraybosna'da toplanacak daimi komite toplantısında oylanacak.

Kabul edilmesine kesin gözüyle bakılan rapor ve karar tasarısının, şeklen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nde onaylanmasının ardından Türkiye , AKPM'de diğer büyük ülkeler gibi 18 üye ile temsil edilecek. AKPM'de Türk heyetinin üye sayısının 18'e çıkmasının ardından, Türkçe bundan sonra AKPM'nin çalışma dili olarak kullanılacak.

AKPM'nin resmi dilleri İngilizce ve Fransızca. Mevcut çalışma dilleri ise bu iki dilin dışında, İtalyanca, Rusça ve Almanca. Türkçe'nin çalışma dili olmasının ardından AKPM Genel Kurulu'nda bundan sonra sözlü çeviriler anında Türkçe'ye çevrilecek ve çeviri ile ilgili masraflar AKPM bütçesinden ödenecek.

Türkiye'nin AKPM'de üye sayısının artmasında en önemli kriter, nüfus oranı ve AKPM bütçesine yapılan bağışlar. Türkiye, bir süre önce AKPM'nin 2016 bütçesi için ana bağışçı ülkelerden birisi olmayı önermişti.