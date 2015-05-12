T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupa Konseyi'nde Türk parlamenter sayısı 12'den 18'e çıkıyor

Türkçe artık Avrupa Konseyi’nin çalışma dilleri arasında yerini alacak

12 Mayıs 2015 02:22

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Türk parlamenterlerin sayısı gelecek aylarda 12'den 18'e çıkacak ve Türkçe artık AKPM'nin çalışma dilleri arasında yerini alacak. AKPM'deki Türk parlamenterlerin sayısının 12'den 18'e çıkmasını öngören rapor ve buna bağlı karar tasarısı 21-22 Mayıs'ta Saraybosna'da toplanacak daimi komite toplantısında oylanacak.

Kabul edilmesine kesin gözüyle bakılan rapor ve karar tasarısının, şeklen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nde onaylanmasının ardından Türkiye , AKPM'de diğer büyük ülkeler gibi 18 üye ile temsil edilecek. AKPM'de Türk heyetinin üye sayısının 18'e çıkmasının ardından, Türkçe bundan sonra AKPM'nin çalışma dili olarak kullanılacak.

AKPM'nin resmi dilleri İngilizce ve Fransızca. Mevcut çalışma dilleri ise bu iki dilin dışında, İtalyanca, Rusça ve Almanca. Türkçe'nin çalışma dili olmasının ardından AKPM Genel Kurulu'nda bundan sonra sözlü çeviriler anında Türkçe'ye çevrilecek ve çeviri ile ilgili masraflar AKPM bütçesinden ödenecek.

Türkiye'nin AKPM'de üye sayısının artmasında en önemli kriter, nüfus oranı ve AKPM bütçesine yapılan bağışlar. Türkiye, bir süre önce AKPM'nin 2016 bütçesi için ana bağışçı ülkelerden birisi olmayı önermişti.

 

ETİKETLER

avrupa konseyitürkiyetürktürkçeparlamenterhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24