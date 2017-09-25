Avrupa Konseyi: Yunanistan'ın mali durumu düzeldi, aşırı açıklar kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Avrupa Konseyi, Yunanistan\'ın mali durumunun düzeldiğini ve bu ülke için bir süredir uygulanan \"aşırı açıklar prosedürünün kapatıldığını\" açıkladı.

Avrupa Konseyi\'nden yapılan açıklamada, alınan kararın Yunanistan’ın mali açığının gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3’ünden aşağıya inmesine bağlı olduğu duyuruldu.

Konsey başkanlığını yürüten Estonya Ekonomi Bakanı Toomas Tóniste, \"Uzun yıllar süren ciddi zorlukların ardından Yunanistan\'ın mali durumu çok daha iyi durumda ve bugünkü karar bu nedenle alındı. Şimdi mali destek programının son yılına geldik ve bu süreç Yunanistan\'ın finansal piyasalarda sürdürülebilir maliyetlerle borçlanmaya devam etmesi için gereken desteği sağladı\" dedi.

Açıklamada, Yunanistan’ın 2009 yılında gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15.1’ine çıkan mali açığı, istikrarlı bir şekilde yüzde 0.7 fazlalığa dönüştü duyuruldu. 2017 yılı için küçük bir açığın öngörülmesine rağmen, mali görünümün bundan sonra yeniden gelişmesi beklendiği ve 2016 yılında yüzde 179 ile zirve yapan Yunanistan’ın borç-GSYH oranının önümüzdeki yıllarda düşmesinin beklendiği belirtildi.

Yunanistan’ın artık AB mali kural kitabının İstikrar ve Büyüme Paktı\'nın önleyici koluna tabi olacağı ve bu izlemenin, Ağustos 2018\'e kadar makroekonomik uyum programı çerçevesinde devam edeceği ve program sonrası izleme yapılacağı duyuruldu. Yunan makamları ise, 2022 yılına kadar GSYH\'nın yüzde 3.5 faiz dışı fazla vereceğini ve bundan sonra AB\'nin mali koşullarıyla tutarlı bir mali yörünge sürdürmeyi taahhüt ettiler.