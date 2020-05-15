Avrupa Konseyi'nden "Osman Kavala acilen tahliye edilmeli" çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 10 Aralık 2019'da tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala için 'özgürlük' kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını değerlendirdi. Avrupa Konseyi, Türkiye'yi AİHM'in kararına uyarak Osman Kavala'yı acilen tahliye etmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi Türkiye gözlemcileri Thommas Hammarberg, John Howell ve Avrupa Konseyi üye ülkeleri insan hakları savunucuları temsilcisi Alexandra Louis, AİHM'in Türkiye'nin kararına yaptığı reddi değerlendirdi.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AİHM son kararı verdi. Türk yetkilileri bunu uygulamaya ve 18 Ekim 2017'den beri tutuklu olan Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda mahkemenin kararının yalnızca Gezi davası değil, Kavala'nın 19 Şubat 2020'de haksız yere yeniden tutuklanmasına neden olan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle bağlantılı olduğu yönündeki soruşturma için de geçerli olduğunu hatırlatıyoruz.

Kavala'nın hemen tahliye edilmesi şu an daha da önemli çünkü fikirleri nedeniyle tutuklanan diğer siyasetçi, sivil toplum aktivisti ve gazeteciler gibi o da hapishanede Covid-19 virüsü tehlikesiyle karşı karşıya ve pandemi nedeniyle erken ve şartlı tahliyeleri düzenleyen yeni infaz yasasından dışarı tutulmuş durumda.

Kavala'yı tahliye ederek Türk yetkililer hukuki ve insani yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak. Daha fazlası, Türkiye sivil toplumuna uzun zamandır beklenen doğru mesajı göndermiş olacak"