Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne AKP'li Başkan

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunulması için öngörülen süre bugün (23 Ocak 2010) Türkiye saati ile 13.00'te sona erdi.NTV'den Reyhan Karaca'nın haberine göre AKP Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, adaylık için başvuran tek parlamenter olduğundan, 25 Ocak Pazartesi günü Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yeni başkanı olacağı da kesinleşmiş oldu.Çavuşoğlu Pazartesi günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulunda alkışlarla başkan ilan edilecek.Çavuşoğlu'nun başkan ilan edileceği oturuma Avrupa İşleri bakanı Egemen Bağış, çok sayıda TBMM üyesi, Ankara Büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek ve Antalya'dan bir heyet de katılacak.Çavuşoğlu, daha önceden Parlamenterler Meclisi’nde temsil edilen siyasi gruplara üye çok sayıda parlamenterin desteğini almıştı.Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi başkanlığına seçilen ilk Türk parlamenter olacak ve bu görevi 2 yıl yürütecek.Çavuşoğlu'nun başkanlığı Türkiye'nin Kasım 2010-Mayıs 2011 arasında gerçekleşecek Avrupa Konseyi dönem başkanlığıyla çakışması da Ankara için ayrı bir öneme sahip.41 yaşındaki Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi başkanı sıfatıyla ilk resmi görüşmelerini gelecek hafta Strasbourg'da Yunanistan başbakanı Yorgo Papandreu, İsviçre Dışişleri bakanı Micheline Calmy-Rey, İsrail yardımcı Dışişleri bakanı Daniel Ayalon ve İtalya Dışişleri bakanı Franco Frattini ile yapacak.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden parlamenterlerini bir araya getiren çatı örgütlenme olarak tanımlanıyor.Meclis, son 60 yıldır Avrupa'nın siyasi oluşumu ve siyasi kriterlerinin yaratılmasında öncü rol oynuyor.Türkiye de 2004 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin siyasi denetim sürecinden çıktıktan sonra Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlayabilmişti.