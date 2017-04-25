Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki kritik Türkiye oylaması bugün yapılacak

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) yarın yapılacak oylamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği yolundaki geleceği şekillenecek. Türkiye, ya 2004’ten geriye düşecek ve yeniden denetleme sürecine alınacak ya da 3 ay daha zaman kazanacak.

Duygu Güvenç'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden çıkacak karar Ankara’nın başta Avrupa Birliği ile sürdürdüğü katılım müzakerelerinin, AB ile mülteci karşılığı vize anlaşmasının ve ekonominin temelini oluşturan Gümrük Birliği’nin kaderini belirleyecek. Oylama, Ankara’nın, Amerika’dan Ortadoğu’ya uzanan ilişkilerine de yön verecek; Batı yatırımları kadar Körfez sermayesi için de belirleyici olacak.

Türkiye’nin Batı’yla bütünleşmesine dair kritik oylama 25 Nisan Salı günü Strazburg’da yapılacak. Ankara’nın 2 defa son anda yaptığı hamlelerle ertelettiği ancak söz verip kurmadığı OHAL Komisyonu ile güvenini kaybettiği AKPM’deki oylamanın artık ertelenmesi beklenmiyor. Ancak değişiklik önergeleriyle teklifin değişmesi bekleniyor.

25 Nisan günü yapılacak oylama için Türkiye çok sayıda değişiklik önergesine öncülük ediyor. Ayrıca perşembe günü için de Ankara Avrupa’da İslamofobi başlığını gündeme aldırmayı hedefliyor. Hedeflenen değişikliklere ulaşılmaması halinde Türk parlamenterlerin Strazburg’u terk etmesi de alternatifler arasında.

Türkiye’nin 2004’te çıkartıldığı denetleme sürecine yeniden alınmasını öngören ve başta Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacak bu oylamanın sonuçları bundan sonra Batı’nın Türkiye’ye yaklaşımını da belirleyecek.

17 Nisan’da AB’ye bir sürprizi olduğunu söyleyen hükümet, kritik oylama öncesinde AKPM’ye de rest çekti. AKPM Türkiye Heyeti Başkanı Talip Küçükcan “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” başlığında sunulan rapor ışığında bahar oturumunda yapılacak olan oylamaya gönderdiği resmi yazıda “Bu rapor, Türkiye ile AK arasındaki ilişkilere aksi yönde tesir edebilir” dedi.

Ayrıca, referandum için gelen AGİT heyeti AKPM heyeti arasındaki fark Ankara tarafından bilinçli olarak gölgelendi. Türkiye’nin bu denetleme sürecinden kaçınması için OHAL ile ilgili son uzatma kararında sonlandırılacağı tarihin de verilmesi bekleniyordu. Referandum öncesinde OHAL’i uzatma kararı vermeyen Ankara, hemen ardından uzatma kararını sürdürdü. Bu da Batı’da beklenen olumlu havayı tersine çevirdi.

Copenhag kriterleri gündemde

AKPM, yeniden Türkiye’yi denetleme sürecine alırsa bu Ankara’nın müzakerelerin başlama şartı olan Copenhag kriterlerini tatmin edici şekilde yerine getirmediğinin teyidi olacak. Aralık Zirvesi’nde Türkiye ile müzakereleri askıya alma talebini Avusturya’nın tek yanlı tutumu nedeniyle erteleyen AB Konseyi, bu ay sonunda yeniden ele alacak.