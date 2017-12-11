T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Konseyi Karadeniz için balık avlama kotasını belirledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi 11 Aralık 2017'de, Karadeniz'deki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı

11 Aralık 2017 17:10

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi 11 Aralık 2017\'de, Karadeniz\'deki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı. Yönetmelik Bulgaristan ve Romanya\'yı etkiliyor. 
Konsey, özellikle de komisyonun hamsi avlanma sınırını 2018\'e (11 475t) devretme önerisini doğrulamaya karar verdi. Kalkan için toplam av miktarını da Ekim 2017\'de Akdeniz\'in Genel Balıkçılık Komisyonu\'nun 41. Yıllık Toplantısı\'nda kararlaştırılan çok yıllı yönetim planında izin verilen şekilde belirledi.
Anlaşma bilimsel tavsiye ve düzenlemeye tabi olan Ortak Balıkçılık Politikası ilkelerine dayanıyor. 
Bulgaristan ve Romanya tarafından kullanılan Karadeniz stokları, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Rusya Federasyonu gibi AB üyesi olmayan ülkelerle paylaşılıyor. 
Şimdiye kadar, Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında bölgesel düzeyde herhangi bir avlanma izni kararı verilmedi ve 2008\'den beri her yıl, Avrupa Birliği, Ortak Balıkçılık Politikası kurallarının uygulanmasını sağlamak için, kalkan ve hamsi stokları için özerk kotalar düzenlerdi.
Bu yıl ilk kez, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’na katılan tüm ülkeler, kalkan balıkçılığı için çok yıllı yönetim planında anlaşmaya vardı.
Anlaşma, kısa sürede kalkan için bir kota belirlemekle birlikte, 2020\'den itibaren başka önlemleri de içeren tam teşekküllü bir yönetim planı haline gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHAAvrupa KonseyiAralıkKaradenizBulgaristanRomanyaKalkanEkimAkdeniz Genel Balıkçılık KomisyonuYıllık ToplantısıAnlaşmaOrtak Balıkçılık PolitikasıTürkiye Ukrayna GürcistanRusya FederasyonuAB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24