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Dünya

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

Jagland; Erdoğan, Yıldırım, Çavuşoğlu ve Bozdağ ile görüşecek

31 Temmuz 2016 22:34

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 3 Ağustos Çarşamba günü Türkiye’ye gelecek. Avrupa Konseyi Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Jagland, ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.

Jagland, Türkiye ziyareti sırasında ayrıca muhalefet partileri liderleriyle de bir araya gelecek.

Türkiye,15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal uygulaması (OHAL) çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) askıya alındığını, 21 Temmuz’da Avrupa Konseyi’ne resmen bildirmişti.

AİHS’nin 15. maddesi, "taraf devletlerin hükümetlerine, istisnai koşullarda, sözleşme kapsamındaki belirli hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüklerini geçici, kısıtlı ve denetimli bir şekilde askıya alma" imkanı sunuyor. 

AİHS’nin askıya alınması, sözleşmeye taraf ülkelerden birinin bazı durumlarda "sözleşmedeki yükümlülüklerden bazılarını yerine getiremediği ve bu nedenle askıya aldığı" anlamına geliyor. AİHS geçici olarak ve belirli bir süre askıya alınabiliyor. Sözleşmenin tüm maddeleri askıya alınamıyor.

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