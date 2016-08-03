Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: Darbe olsaydı Türkiye'nin üyeliği askıya alınırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'la birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. "Darbe girşimi sonrası desteğimizi iletmek için buradayım" diyen Jagland, "Türkiye, son derece vahşet saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye, demokrasi alanında attığı adımlar için son derece büyük övgüyü hak ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da, "AB ve basını bugüne kadarki yaklaşımlarda darbecilere destek olunmada ve cesaretlendirmektedir. Dürüst ve dengeli olun" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Demokrasi, insan hakları ve hukuk hedef alındı. OHAL ilan edildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesine bazı kısıtlamalar getirildi. Biz bundan sonra Avrupa Konseyi'ne gerekli bildirmeleri yapacağız. Amacımız darbe içerisinde yer alanların hukuk çerçevesinde cezalandırılmasıdır.

AB'nin bu ziyaretini önemsiyoruz. Diğer kurumlarada ziyaret olacaktır. AB ve basını bugüne kadarki yaklaşımlarda darbecilere destek olunmada ve cesaretlendirmektedir. Dürüst ve dengeli olun.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Darbe girşimi sonrası desteğimizi iletmek için buradayım. Türkiye, son derece vahşet saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye, demokrasi alanında attığı adımlar için son derece büyük övgüyü hak ediyor. Tabiki bu darbe girşimi asla kabul edilemez. Türk halkının üzerine ateş açıldı. TBMM gibi kurumlara bombardıman yapıldı. o gün gece yarısından önce bu olayların kabul edilemeyeceği konusunda yazı yayınlamıştık. Ama darbenin hangi yönde gelişeceğini bilmiyorduk.

Tabi bu olan bitenler içerisinde TBMM'de bulunan siyasi partilerle bir araya gelcem. Bu süreçte sergilenen tablo çok önemlidir.

Şüphesiz ki bu sürecin arkasında yer alan herkes için gerekli adımların atılması gerekiyor. Bu örgütün varlığı konusunda uzun süredir bilgi sahibiyiz. Bu süreçlerde adımların hukukun üstünlüğüne göre atılması gerekiyor. Aynı zamanda Türk hükümeti bu süreç içerisinde AB'yle çalışma isteği beni mutlu etti. En doğru kanaat bu olacaktır. Türkiye, çok önemli bir Avrupa ülkesidir.