Avrupa Konseyi Brexit için WTO ile görüşmelere başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına (Brexit) hazırlanmak amacıyla Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile AB ile Birleşik Krallık arasında uygulanacak gümrük vergileri kotasını görüşmek için resmi temasları başlattı.

Brexit sonrasında AB, mallar için belirlenmiş gümrük tarifeleri uygulanacakken, tarım, balık ve sanayi ürünlerinde AB’nin DTÖ planı dışında kalacağı için bir tarife değişikliğine gidilecek.

AB ve İngiltere Ekim ayıda, DTÖ üyelerini mevcut AB tarife kotalarını (TRQ) paylaştırma ve ortaklarla gayri resmi görüşmeler yapmaya yönelik yaklaşımlarını ortak bir mektupla bilgilendirdiler. Önerilen yaklaşım, her bir TRQ kapsamında mevcut piyasa erişim düzeylerini ve ticaret akışlarını yansıtan nesnel bir metodolojiye dayanan bir fiyatlandırma sağlayacak.