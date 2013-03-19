Avrupa Konseyi Başkanı: Euro Bölgesi'nde tehlike geçti

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Euro Bölgesi’nin artık tehlikede olmadığını ve 27 üyeli AB'nin hala çekici olduğunu söyledi.



Güney Kıbrıs mali yardımıyla sarsılan Euro Bölgesine destek Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’den geldi.

Van Rompuy üye ülkelerin sorunlarına cevap bulmak için harekete geçen ve sıkıntılarını çözmek için somut adımlar atan Euro Bölgesi'nin dağılma tehlikesinin ortadan kalktığını ifade etti.

Rompuy aynı zamanda euroyu sıkıntıya sokacak her türlü sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek sorunlu ülkelere mesaj verdi.



Euro artık tehlikede değil



İnternet üzerinden yayınlanacak bir programa açıklamalar yapan Van Rompuy, "Euro artık tehlikede değil, ancak işimiz henüz bitmedi. Euro, ülkelerin karşı karşıya kaldıkları bireysel dengesizliklerin suçlusu değil” dedi.

Rompuy video programındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Unutmayın, Avrupa üye ülkelerin oluşturdukları bütçe açıkları ve borçların sorumlusu değil. Yapılan bu hatalar, Euro Bölgesi içinde kalınsın veya kalınmasın, euro kullanılsın ya da kullanılması düzeltilmeli.”

Rompuy sorunlu ülkelerine mali yardım sağlayan AB’nin hala çekiciliğini koruyan bir birlik olduğuna da işaret etti.



Euro sert düşmüştü



Güney Kıbrıs’a verilen 10 milyar dolarlık AB-IMF yardımı karşılıığında ülkedeki mevduat hesaplarından yüklü vergilerin talep edilmesi küresel piyasalarda Pazartesi günü euroya satış getirmişti.

Euro dolar karşısında yüzde 1,5 değer kaybederek son üç ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Eurodaki düşüş bugün de devam etti.

Sabahki işlemlerde dolar karşısında yüzde 0,8 değer kaybıyla 1,2969 seviyelerini gördü.