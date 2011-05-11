-AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 121. Toplantısı başladı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Türkiye de dahil olmak üzere, Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin yanı sıra Konseyin nezdinde gözlemci statüsüne sahip 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Konseyinin önde gelen yetkilileri katılıyor. Türkiye, 10 Kasım 2010'da üstlendiği Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını, bugünkü toplantı sonunda Ukrayna'ya devredecek. Toplantıda, ''Avrupa Konseyinin Avrupa'nın demokratik istikrarının sürdürülebilmesi açısından oynamakta olduğu rol ve bu çerçevede temsil ettiği ilkeler ve bağlayıcı taahhütler ile etkin denetim mekanizmalarının önemine dikkati çeken, aynı zamanda ileriye yönelik hedefleri belirleyen İstanbul Bildirisi'nin'' kabul edilmesi öngörülüyor. Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde "Avrupa Konseyi Kadına Karşı ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Bunun Önlenmesi Sözleşmesi" de imzaya açıldı. İlk imzalayan ülke Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açış konuşması ile başlayan Bakanlar Komitesi'nin katılımcıları toplantıdan önce aile fotoğrafı da çektirdiler.