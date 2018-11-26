Avrupa Konseyi: 821 milyon insan açlık ve yetersiz beslenmeden etkileniyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi, uzun yıllar süren düşüşün ardından, küresel açlığın son üç yıldır yükselişte olduğu ve 821 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenmeden etkilendiğini duyurdu.

Konsey, Avrupa Birliği\'nin ve üye devletlerinin açlığın sona ermesi ve her türlü yetersiz beslenme taahhüdünü hatırlattı.

Konsey ayrıca endişe verici küresel diyet eğilimlerini ve bu bağlamda aşırı kilo ve obezite probleminin de altını çizerek, gıda güvenliği olmayan pek çok ülkede aşırı kilo ve şişmanlık, yetersiz beslenme ve diğer yetersiz beslenme biçimleriyle birlikte bulunduğunu belirtti.

Konsey, insanların sağlığını koruyan sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine geçişe eşlik etme ihtiyacına işaret etti.