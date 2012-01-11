-Avrupa Komisyonu'ndan piyasalara "sabır" çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 11.01.2012 - Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, Yunanistan'ın, ikinci kurtarma paketi için çok önemli borç değişimi planı konusunda ellerinde Yunan tahvili bulunduran özel sektörle anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Rehn, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ''(Atina'ya) ikinci kurtarma paketi için gerekli koşul olan özel sektör katılımı konusundaki görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmaya yakınız. Bu kolay gitmiyor, ancak mantık çerçevesinde bunu başaracağımızdan eminim'' dedi. Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Filippos Sachinidis dün, borç veren özel sektör kuruluşlarıyla borç değişimi planı görüşmelerinde ilerleme olduğunu, ancak henüz anlaşma sağlanamadığını belirtti. Sachinidis, Atina yönetiminin, ülkenin borcunu sürdürülebilir kılacak gönüllü anlaşmayı amaçladığını tekrar teyit etti. Yunanistan'a yapılması düşünülen 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketinin önemli parçası olan ve ''özel sektör katılımı'' (PSI) olarak da bilinen borç değişimi planıyla, özel sektör kuruluşları, yeni tahvil ve nakit karşılığında gönüllü olarak ellerindeki Yunan tahvillerinin yüzde 50'sini silmeyi kabul edecek. Avro Bölgesi borç krizinin sona ermediği uyarısında bulunan ve finansal piyasalara, Avro Bölgesi'nin likidite krizine girmesinden kaçınmak için hazırlanan reformların meyvelerini toplamada sabırlı olması çağrısında bulunan Rehn, zorlukların farkında olduğunu ve borçların azaltılması için alınan sert önlemlerin sonuçlarının sabırla beklenmesi gerektiğini vurguladı. Rehn, ''Kriz Avrupa ekonomisine zarar verdi, istihdamı ve Avrupalıların refahını etkiledi. Bu krizi katiyen geride bırakmadık. Bu zaman alacak ve yapısal reformlar çoğu kez uzun zaman alır. Bununla birlikte piyasalar sabırsızlık eğiliminde ve bu sabırsızlık ülkeleri ya da bankacılık kuruluşlarını likidite krizine sürükleyebilir'' ifadelerini kullandı.